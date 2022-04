Kanye West: o gigante e o espelho

Agosto de 2021: Donda. Fevereiro de 2022: Donda 2... quer dizer… os quatro primeiros temas de Donda 2. Os que o público pôde ouvir — ou pelos quais se dispôs a desembolsar 200 dólares — em exclusivo no Stem Player, plataforma gizada por Kanye West depois de queimadas as pontes com Spotify, Apple e afins. Nunca na sua carreira havia lançado dois álbuns num tão curto espaço de tempo. O que mudou entre eles? Apetece dizer: nada, the same old West. E, porém, muita água correu e não daquela que faz com que as coisas mudem para que permaneçam na mesma...