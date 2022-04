Quinta na TV: Três Andares, uma Missão Impossível e o MFA

Cinema

A Máscara de Zorro

AXN Movies, 21h10

Passaram mais de vinte anos desde que Don Diego de La Vega (Anthony Hopkins) lutou com sucesso contra a opressão espanhola na Alta Califórnia, com o lendário e romântico nome de Zorro. Preso durante duas décadas, tem agora de encontrar um sucessor para travar o tirano Don Rafael Montero (Stuart Wilson), o poderoso ex-governador da Alta Califórnia, que regressou ao território com um louco projecto na manga... O antigo Zorro escolhe Alejandro Murieta (António Banderas), um jovem bandido que em tempos lhe salvou a vida, e que agora procura vingar-se do capitão Love, o culpado da morte do seu irmão. Um filme de Martin Campbell de 1998.

Três Andares

TVCine Edition, 22h

A vida de três famílias a morar em três andares do mesmo prédio de um dos bairros mais ricos da cidade de Roma. Cada uma com a sua história, as suas lutas, os seus arrependimentos e a sua necessidade de redenção. Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um drama realizado pelo italiano Nanni Moretti em 2021. Três Andares adapta a obra do escritor israelita Eshkol Nevo e conta com Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti e Denise Tantucci.

Magic Mike XXL

AXN White, 22h14

Sequela de Magic Mike, realizado por Steven Soderbergh de 2012, que contava a história da ascensão de Mike (Channing Tatum) no mundo do striptease masculino, que a personagem abandonava no filme. Desta feita com realização de Gregory Jacobs, tem na mesma Soderbergh na produção, montagem e direcção de fotografia. Mike volta aos palcos quando os amigos se vão reformar.

Por um Punhado de Dólares

Fox Movies, 19h37

O Fox Movies transmite a altamente influente trilogia do italiano Sergio Leone que lançou o western spaghetti, com Clint Eastwood no papel principal, o do durão Homem Sem Nome (apesar de ter sempre alcunhas diferentes em todos os filmes). Começa com Por um Punhado de Dólares, de 1964, continuando por Por Mais Alguns Dólares, do ano seguinte, e, por fim, O Bom, o Mau e o Vilão, de 1966.

Séries

Missão Impossível

RTP Memória, 22h35

Esta é a criação clássica de Bruce Geller com música de Lalo Schafrin, sobre agentes secretos ao serviço do governo americano que levam a cabo várias missões em plena Guerra Fria, com recurso a máscaras perfeitas que os fazem parecer outras pessoas. Neste episódio, a equipa de Jim Phelps (Peter Graves) vê-se obrigada a mudar de planos quando um dos seus alvos morre. Quarto episódio da quarta temporada, que foi originalmente transmitido nos Estados Unidos em 1969.

El Chapo

AMC, 01h49

O AMC passa, de uma só assentada, os três primeiros episódios da segunda época desta série criada por Silvana Aguirre e Carlos Contreras sobre Joaquin “El Chapo” Guzmán, o famoso barão da droga mexicano. Uma produção Netflix em parceria com a Univision, conta com Marco de la O no papel de El Chapo. Esta segunda temporada arranca com a fuga de El Chapo da prisão de Puente Grande. Foi lançada originalmente em 2017.

Documentário

A Voz e os Ouvidos do MFA

RTP1, 22h48

A forma como o Movimento das Forças Armadas (MFA) montou a sua comunicação para o dia 25 de Abril é o foco deste documentário do realizador António-Pedro Vasconcelos lançado em 2017. Esta é a história do que precedeu a revolução, dos meses de trabalho, descortinando-se como é que foram adquiridos telefones para o Posto de Comando da organização, na Pontinha, como é que se montaram e prolongaram cabos para permitir a comunicação a alguma distância e como foi a primeira missão do MFA.

Desporto

Futebol: FC Porto x Sporting

TVI, 20h15

Esta é a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Neste jogo, o Sporting ruma ao Estádio do Dragão, no Porto, para enfrentar uma equipa que está em clara vantagem e com muitas probabilidades de poder vir a ganhar a Taça. Mas nada é definitivo e ainda há espaço para a equipa de Alvalade surpreender. Será arbitrado por Nuno Almeida.