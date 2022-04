Pelo menos seis mortos em explosões que atingiram escola secundária em Cabul

Explosões numa escola secundária de um bairro xiita populoso em Cabul, capital do Afeganistão, resultaram em seis mortes e em 11 feridos, que se encontram hospitalizadas. Crianças estão entre as vítimas

Uma escola de rapazes localizada num bairro de maioria xiita na capital afegã, Cabul, foi palco de várias explosões nesta terça-feira, conforme confirmado pelas autoridades afegãs. Foram registadas, até ao momento, seis mortos e sete crianças feridas..

O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, indicou numa mensagem, através da sua página oficial do Twitter, que “pelo menos três explosões foram registadas” no Instituto Abdulrahim Shahid. “Há vítimas entre os nossos irmãos xiitas. Daremos mais detalhes assim que os tivermos”, acrescentou. Em novo comunicado afirmou que crianças estarão entre as vítimas deste ataque

De acordo com informações recolhidas pela televisão afegã, Tolo TV as explosões ocorreram no momento em que os alunos estavam a sair das aulas. O ministério do Interior afegão já confirmou o incidente e enfatizou que vai abrir, de imediato, uma investigação. “Mais de 16 pessoas foram transportadas para o hospital pelas forças de segurança”, disse à agência de notícia espanhola EFE Asif Hamraz, um residente da zona ocidental da capital do Afeganistão, onde se registaram as explosões.

A escola está localizada no bairro Dasht-e-Barchi, com uma maioria de habitantes xiita e alvo de vários ataques no passado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Esta minoria foi alvo de ataques no passado pelos taliban, agora no poder, depois de terem tomado Cabul em Agosto de 2021. As novas autoridades rejeitaram, desde então, várias acusações de discriminação e abusos contra esta comunidade.

O ataque, que ocorreu após uma pausa na violência durante os meses de Inverno, ainda não foi reivindicado.

Autoridades e analistas internacionais têm vindo a avisar que o risco de um ressurgimento da militância taliban permanece. O grupo Estado Islâmico tem reivindicado alguns dos maiores e mais importantes ataques no país.