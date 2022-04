A Casa do Areeiro “vem da própria terra” para “desaparecer na paisagem”, em pleno Mondego

Numa encosta para o rio Mondego, em Coimbra, encontra-se no meio da vegetação uma habitação minimalista: a Casa do Areeiro. É da autoria do arquitecto português João Mendes Ribeiro e valeu-lhe o Prémio Municipal de Arquitectura Diogo Castilho em 2021.

Numa entrevista por e-mail, João Mendes Ribeiro conta que a principal ideia era construir uma casa com uma “arquitectura de contexto” que desaparecesse na “paisagem em benefício do lugar”. Após um “estudo aprofundado” da “topografia acentuada e enquadramento paisagístico”, a habitação, com apenas um piso e acessível através de uma rua estreita, foi implantada num “terreno de família com características” que o arquitecto tenta “sublinhar”.

Tal é conseguido com a “construção estreita, rectangular e alongada”, como está escrito na memória descritiva da Casa do Areeiro, e com a cobertura ajardinada, visível nas fotografias de José Campos, que, segundo o arquitecto, “permite continuar com a leitura do vale e do rio Mondego”. Servindo como “o principal alçado que serve de entrada para a entrada”, este elemento “oculta a casa a partir do exterior”. Assim, a casa apresenta “dois lados totalmente distintos”: é “oculta do lado da rua” e é “presente para o interior do jardim”, fazendo com que “todas as divisões tenham uma relação forte com a paisagem”.

Para além do hall de entrada, a sala de estar, a cozinha e outras divisões, a casa contém ainda uma oficina. João Mendes Ribeiro refere que esta área constava no “programa do dono da obra”, que desejava ter um “espaço capaz de satisfazer o desenvolvimento de alguns hobbies”, como “a construção de pequenas peças de madeira e ensaios electrotécnicos”. Desta forma, decidiu destacar este espaço de maneira a “sublinhar o seu lado mais oficinal”, assim como “permitir o isolamento quando necessário”.

Pautada pela “simplicidade”, a Casa do Areeiro “tem aquilo que é estritamente necessário para o conforto e caracterização dos diferentes espaços”, afirma João Mendes Ribeiro. Esse minimalismo também se nota nos materiais utilizados, como a madeira lamelada nos caixilhos, o microbetão em todos os pavimentos, o betão nas paredes e os tectos “revestidos pelo exterior a reboco à base de cal aérea e pigmentos minerais”. Aliás, a aplicação deste revestimento foi, para João Mendes Ribeiro, o “maior desafio”, tendo sido executadas “várias amostras para aproximação à cor da terra na tentativa de fazer uma arquitectura que venha da própria terra”.

Texto editado por Amanda Ribeiro