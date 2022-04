Portugal apura-se para o Mundial de andebol de 2023

Portugal apurou-se neste domingo, pela segunda vez consecutiva, para a fase final do Campeonato do Mundo de andebol. Graças a um triunfo em Eindhoven, por 28-35, sobre os Países Baixos, a selecção nacional conseguiu virar a eliminatória e vai marcar presença na Polónia e na Suécia, em Janeiro de 2023.

A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira entrou forte na partida, conseguindo rapidamente uma vantagem de dois golos e lançando a tónica para um embate que se antevia tremendamente exigente.

Os Países Baixos apostavam essencialmente em acções de transição, apanhando muitas vezes o adversário em contrapé e foram equilibrando o marcador, mas sem conseguirem alcançar Portugal, que entrou nos últimos 10 minutos com quatro golos de vantagem (10-14).

O melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir para dois golos ao intervalo (15-17), subindo um pouco de produção no segundo tempo. Nesse período, e na sequência de um par de boas intervenções do guarda-redes neerlandês, os Países Baixos chegaram mesmo à igualdade, a 19-19.

A resposta portuguesa foi, porém, esclarecedora. E determinante acabou por ser, nos 15 minutos finais, a prestação de Miguel Espinha na baliza. O guarda-redes dos franceses do Cesson-Rennes somou três enormes intervenções consecutivas e permitiu a Portugal fugir no marcador.

A seis minutos do fim, a selecção nacional já dispunha de uma vantagem de seis golos (25-31), com Martim Costa em grande plano (oito golos no final), e conseguiu ainda aumentar a margem, anulando com conforto a desvantagem de três golos que registara na primeira mão do play-off. A qualificação estava garantida, com festa a condizer.