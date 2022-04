Revisitando o fim dos Pavement: “Quando o Malkmus fica cansado, não consegue reprimir a sua irritação”

Terror Twilight, quinto e último disco dos Pavement, foi reeditado. Bob Nastanovich, percussionista do grupo, fala ao Ípsilon de um processo de gravação atribulado, da insatisfação de Stephen Malkmus e de episódios caricatos que a sua memória prodigiosa ainda guarda. Banda actua no Nos Primavera Sound, no Porto, a 10 de Junho.