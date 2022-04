Num túnel da Maia, Hazul Luzah fez uma explosão de cor para “despertar”

Hazul Luzah veio alegrar as viagens de quem passa por o túnel de Brandinhães. A pedido da Câmara Municipal da Maia, o artista pintou no início deste mês o mural Labor. A ideia, explica o artista ao P3, era “despertar alguma emoção positiva às pessoas” que, à partida, estão dentro “da sua dinâmica de trabalho diária”, sendo que era fundamental a obra “assinalar a diversidade de pessoas e histórias”. “Cada pessoa tem o seu universo, a sua razão para estar a passar ali. A ideia era conseguir representar essa diversidade do tipo de gente e dos motivos que por ali passam, seja por trabalhos mais industriais ou trabalhos mais intelectuais. Os vários símbolos [presentes no mural] servem para representar essa diversidade.”

O “facto de ser um túnel” pode provocar “uma sensação um bocado fechada”, mas agora que o local deixou de ser “simplesmente um sítio de passagem”, o sentimento de sufoco diminui. “[O sítio] passou a ter algo para as pessoas lerem e tentarem decifrar, ou seja, desperta um certo tipo de acção mental. Passa a haver alguma coisa ali onde antes não existia e não despertava essa reacção”, explica Hazul Luzah.

O artista urbano afirma que um viaduto exige um mural com características específicas, já que “a escolha do local condiciona o projecto”, que se deve “encaixar na dinâmica do sítio”. De facto, a obra foi pensada para ser apreciada nos “dois estados do trânsito”: “o normal”, em que os carros passam a alta velocidade, e a “marcha lenta”.

“O mural tinha que ter uma leitura ampla para a pessoa sentir que está imersa em algo”, conclui Hazul, mas também, “pensando na possibilidade de os carros estarem parados”, é possível descobrir “alguns pormenores do mural a ser apreciados”. “Portanto”, acrescenta o artista, “a ideia era o mural ser lido das duas maneiras” —​ uma obra que é tanto para "quem passa rápido", como para "quem tem de parar".

