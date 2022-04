Ser rico a todo o custo em Super Pumped, a série sobre a ascensão e a queda do fundador da Uber

Uma série sobre o fundador da Uber parece ter tudo para chamar espectadores: uma história do nascimento de um milionário polémico e de um serviço mundialmente conhecido, protagonizada pelo simpático Joseph Gordon-Levitt e com autores que sabem umas coisas sobre o sonho americano visto à lupa da alta finança. E não, não há um “mas” sobre Super Pumped: The Battle for Uber. Há sim uma gigantesca nota de rodapé. Esta é uma série que se inscreve em tantas tendências actuais das séries e dos filmes que é mais uma série sobre um “fundador” falhado, mas sobretudo um convite a reflectir sobre como a obsessão americana pelo trabalho fez dos milionários da tecnologia heróis, cujo sonho é ser o próximo Steve Jobs, e também vilões — personificações do sonho americano em que se é rico ou, como nas palavras imortais do rapper 50 Cent, se morre a tentar.