López Obrador quer saber se deve sair ou ficar, num referendo boicotado pela oposição

Eleitores mexicanos votam este domingo no primeiro referendo para a revogação de um mandato presidencial. Consulta popular foi pedida pelo próprio Presidente, que é acusado pelos seus críticos de querer enfraquecer as autoridades eleitorais do país.

A escolha do próximo Presidente do México está marcada para 2024, mas os eleitores mexicanos vão poder dizer, este domingo, se estão satisfeitos com o trabalho do actual chefe de Estado, ou se preferem que ele saia o mais depressa possível.