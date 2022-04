A nova metamorfose do Museu Romântico trá-lo de volta a casa

Sob o signo das transformações, e inspirada em figuras intelectuais tutelares do Romantismo alemão, como o poeta e naturalista Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) ou o cientista, filósofo e explorador Alexander von Humboldt (1769-1859), a exposição Metamorfoses: Imanência Vegetal, Mineral e Animal no Espaço Doméstico Romântico, que se inaugura este sábado na Extensão do Romantismo do Museu da Cidade, procura mostrar como a casa romântica, mais do que a de qualquer outra época, se vê a si própria como uma espécie de museu.