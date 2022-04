Sobrecarregados, esgotados e com medo de atropelamentos. Assim estão os maquinistas portugueses

Sobrecarregados por horas extraordinárias e escalas cansativas, sem tempo para a família, com medo de falhar e traumatizados por acidentes graves em que estiveram envolvidos, nomeadamente, atropelamentos. O retrato dos maquinistas ferroviários portugueses, traçado por dois estudos relacionados com a sua qualidade de vida e os factores de risco associados à profissão, é preocupante. Ouvidos directamente, num conjunto de reuniões com grupos focais, eles apontam as escalas rotativas de trabalho e a má qualidade do material que operam como os principais factores de desgaste.