Olga Tokarczuk, Jon Fosse e Claudia Piñeiro entre os finalistas do International Booker Prize

A polaca Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura 2018, que nesse mesmo ano foi vencedora do International Booker Prize, juntamente com a sua tradutora para língua inglesa, Jennifer Croft, fazem parte dos finalistas ao prémio Booker deste ano com The Books of Jacob, ainda não publicado em Portugal (o livro conta a história da figura histórica Jacob Frank, um autoproclamado messias que viajou pela Europa durante o século XVIII). Em 2018, Olga Tokarczuk venceu com Flights, obra publicada em Portugal pela Cavalo de Ferro com o título Viagens. A lista dos seis finalistas ao prémio que anualmente elege o melhor romance estrangeiro traduzido em língua inglesa e publicado no Reino Unido e na Irlanda foi esta quinta-feira anunciada na Feira do Livro de Londres pelo presidente do júri, Frank Wynne.