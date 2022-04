A corrida para um beco noir sem saída

Numa das primeiras cenas, Pierre Niney e Stacey Martin estão em casa a ver, num espectacular sistema de home cinemapago com dinheiro da droga (ele é dealer), o Roubo no Hipódromo, uma daquelas variações sobre códigos e figuras do noir com que o jovem Kubrick, nos anos 50, foi subindo os degraus de acesso ao panteão do kubrickianismo. Mais do que uma referência àquele filme, a cena corresponde a uma vontade de inscrição de Amantes na tradição do noir — e aí, Nicole Garcia até podia ter ido mais atrás, ao filme negro dos anos 40, à moralidade turva e esponjosa das histórias baseadas em James M. Cain, com umas pitadinhas de Out of the Past. Tudo somado, é que a ascendência que o filme pretendeu honrar.