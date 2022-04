Tens ideias inovadoras para embalagens? Este prémio de 25 mil euros pode ser para ti

“Soluções inovadoras” no sector das embalagens é o que procura o Prémio Packaging Enterprise, dinamizado pela sociedade gestora de resíduos Novo Verde. Até 30 de Abril podem candidatar-se entidades pertencentes à indústria, à distribuição, a áreas tecnológicas relacionadas com o sector de embalagens português e também a universidades. O trabalho vencedor vai receber 25 mil euros.

O prémio insere-se na área da investigação e desenvolvimento (I&D) e, de acordo com o comunicado da organização, tem como principais objectivos a “dinamização do I&D e no sector das embalagens e de todos os materiais que as constituem”, a “promoção da competitividade das empresas e da economia circular” nesse sector, a “possibilidade de implementação de projectos concretos, inovadores e com valor acrescentado para a fileira das embalagens” e o “incremento do fluxo de conhecimento na área das embalagens”.

O projecto vencedor será conhecido em Maio, num evento de apresentação das candidaturas finalistas. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Os interessados podem candidatar-se ao Prémio Packaging Enterprise, através do formulário online, onde devem submeter um relatório escrito em Word ou PowerPoint em língua portuguesa e convertido para ficheiro em formato PDF, onde deve constar o resumo executivo, a explicação do projecto (componente I&D), os principais impactos ao nível da gestão do resíduo de embalagem, o estudo de viabilidade financeira, o plano de implementação e as conclusões.

Texto editado por Ana Maria Henriques