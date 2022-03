Conselho de Disciplina acusa Pepe, Tabata e Luís Gonçalves por causa do clássico

Hugo Viana com processo arquivado na sequência das expulsões no final do FC Porto-Sporting da 22.ª jornada da Liga.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol deduziu acusação contra Pepe e Luís Gonçalves, respectivamente “capitão” e director-geral do FC Porto, e ainda Bruno Tabata, médio ofensivo do Sporting, na sequência dos incidentes verificados no final do clássico de 11 de Fevereiro, da 22.ª jornada da I Liga, no Estádio do Dragão. De acordo com a imprensa desportiva, o processo referente a Hugo Viana, director desportivo dos “leões”, foi arquivado.

Pepe e Tabata foram expulsos após o final da partida, ambos por conduta violenta, de acordo com o relatório do árbitro João Pinheiro. Pepe por ter “pontapeado um director da equipa adversária” e Tabata por ter empurrado Luís Gonçalves.

Os dois futebolistas foram suspensos preventivamente, tendo cumprido dois jogos de castigo, incorrendo numa suspensão que pode ir de dois meses a dois anos, de acordo com o artigo 145.º do Regulamento Disciplinar da Liga.

Hugo Viana cumpriu suspensão preventiva de 20 dias por ter entrado em campo para provocar conflito com um adversário, tal como Luís Gonçalves. O caso segue para audiência em julgamento passível de recurso.