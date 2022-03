Costa acusado de fazer Governo com a “corte” de Lisboa

As escolhas de António Costa para o futuro Governo, que ficará concluído em breve, com a divulgação dos nomes dos secretários de Estado, são alvo de uma chuva de críticas e até no PS se contesta a “falta de representatividade” do país no novo executivo socialista que deverá ter no programa o referendo à regionalização, apontado para 2024. “Olhando para o elenco governativo fica um sabor agridoce relativamente à distribuição geográfica do país no Governo”, assinala um dirigente nacional do PS sob anonimato, destacando o reforço do núcleo essencial do partido no executivo.