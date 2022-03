Urgências voltam a picos de afluência pré-pandemia. “As pessoas deixaram de ter medo de ir aos hospitais”

Depois de dois anos sucessivos de diminuição substancial devido à pandemia que afastou muitas pessoas dos hospitais, os serviços de urgência (SU) públicos voltaram nos últimos dias a enfrentar picos de procura semelhantes – e, nalguns casos, mesmo superiores – aos que eram habituais nos anos anteriores aos da crise causada pela covid-19. Os dados da passada segunda-feira são paradigmáticos: algumas urgências – como as do Hospital de São João (Porto) e do Amadora-Sintra – chegaram mesmo a ultrapassar os 900 atendimentos cada. No primeiro caso, isso já não acontecia desde 2009.