Há uma “nova geração de fotógrafos” para ver no Canal180 e numa exposição no Porto

Entre 25 de Março e 25 de Abril, a Rua de Miguel Bombarda, no Porto, recebe a nova exposição do Canal180, The Unexposed, baseada na série documental do mesmo nome, produto de uma parceria com a plataforma de fotografia Negative Feedback. No total, estarão expostos trabalhos de oito fotógrafos nacionais e internacionais que integram as duas temporadas da série: Alec Castillo, Anabela Pinto, Cian Oba-Smith, Devin Blaskovich, Jetro Emilcar, Laura Chen, Maria Baoli e Starry Kong.

Para além de “reforçar a identidade da série e do Canal180”, a exposição tem como objectivo “trazer estas imagens para [um contexto] em que possam ser consumidas presencialmente”, diz ao P3 José Guilherme Marques, responsável pelo departamento editorial do canal. Isto resulta numa exposição “fora do convencional” em que os visitantes terão uma “experiência tangível” e, diz, ficarão “surpreendidos” com o “excelente trabalho”. As imagens dos oito fotógrafos vão estar em exibição numa garagem abandonada – um “espaço mais bruto”, como refere José Guilherme –, pois, “num contexto mais comercial”, não teriam a “oportunidade” de mostrarem o seu trabalho.

Com a primeira temporada lançada em 2019, a série documental The Unexposed surgiu devido à ideia de que a fotografia está a perder “valor enquanto objecto artístico”, tornando-se “muito mais comum” graças à Internet e as redes sociais, refere o responsável pelo departamento editorial do Canal180. Assim, partindo do mote “conseguem os jovens ter controlo sobre a sua própria narrativa?”, a série demonstra o trabalho da “nova geração de fotógrafos e de jovens artistas que começaram a exercer a sua actividade” já num contexto online, que se destaca pelo “consumo muito rápido”.

Entretanto, a segunda temporada, que foi primeiramente pensada em 2021, segundo José Guilherme, tem como tema “A Imagem Construída”. Desta vez, o foco está em “fotógrafos que não se limitam a retratar aquilo que está à sua frente”, usando a fotografia como “um meio para retratar imagens que eles próprios constroem”.

A exposição é inaugurada na sexta-feira, 25 de Março, das 15h às 20h30. A nova temporada da série, que conta com quatro episódios, estreia-se no mesmo dia. Há um novo para ver todas as semanas na televisão e na plataforma online do Canal180. A exposição é de entrada livre e pode ser visitada todas as quartas, quintas e sextas, das 16h às 19h, até 25 de Abril, no n.º 425 da Rua de Miguel Bombarda, no Porto.

