O Pegasus está a corroer a nossa democracia

O software Pegasus é uma ferramenta de espionagem (spyware) de calibre militar desenvolvida e licenciada por uma empresa israelita, o Grupo NSO. Foi utilizada em diferentes países para atacar smartphones de jornalistas, activistas de direitos humanos e figuras da oposição, e tem sido “largamente utilizada de forma indevida”, segundo uma investigação da organização jornalística sem fins lucrativos Forbidden Stories, publicada em Julho de 2021. O spyware pode ser instalado remotamente num smartphone sem necessidade de qualquer acção do seu utilizador e sem deixar rasto. De facto, captura as mensagens encriptadas de um telemóvel, por exemplo do WhatsApp e do Signal, e transforma-o num dispositivo de vigilância, ao activar o microfone e a câmara.