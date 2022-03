Marta Temido sobreviveu ao desgaste da pandemia e vai para terceiro mandato como ministra da Saúde

Uma das figuras centrais do combate à pandemia, Marta Temido vai ter que continuar com o complicado processo negocial com os profissionais de saúde, que reclamam melhores remunerações e condições de trabalho.

Chegou a falar-se na sua saída do Governo devido ao desgaste acumulado durante a pandemia de covid-19, mas Marta Temido, de 48 anos, aguentou a penosa maratona e mantém-se como ministra da Saúde pela terceira vez, depois de ter sido escolhida por António Costa para o cargo em Outubro de 2018. Com a popularidade conquistada ao longo dos dois anos de pandemia e agora num Governo com maioria absoluta, terá condições para avançar com medidas impopulares e concretizar o programa do PS, partido em que se decidiu filiar em Agosto passado.