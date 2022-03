Helena Carreiras, uma socióloga na Defesa

Especialista em sociologia militar e professora associada no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, nas áreas da Sociologia, Políticas Pública, Segurança e Defesa. A nova ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, a primeira ministra da Defesa em Portugal, foi presidente da European Research Group on Military and Society entre 2017 e 2019, integrou o Conselho do Ensino Superior Militar de 2011 a 2012 e é ainda membro do Conselho Geral do Instituto Universitário Militar desde 2017.

Em 5 de Julho de 2019 foi nomeada directora do Instituto de Defesa Nacional (IDN), tendo sido a primeira mulher a ocupar aquele cargo. Tem pela frente o papel que o IDN pode ter na revisão, a breve trecho, do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, a preparação do contributo português para a revisão do conceito Estratégico da NATO, o desenvolvimento de uma Estratégia Nacional de Ciberdefesa e ainda os desafios inerentes às ao recrutamento e à profissionalização das Forças Armadas.

Na pasta da Defesa, os deveres estão marcados para a próxima legislatura. Não há espaço de manobra para novas criações. A invasão da Ucrânia pela Rússia, o ressurgimento de uma guerra na Europa, dita as urgências.