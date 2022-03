Zlatan começou com um Elanga e vai acabar junto de outro

Em 2022, Ibrahimovic está a apadrinhar os primeiros passos de Anthony Elanga na selecção da Suécia, mais de 20 anos depois de ter partilhado o balneário com Joseph Elanga, o pai do jovem craque do United.

Em 2001, o Malmö estava a ver crescer um jovem Zlatan Ibrahimovic, antes de o vender ao Ajax. Em 2022, a selecção sueca está a assistir ao final da carreira do avançado que já vai nos 40 anos. O que une estes dois momentos? Um nome: Elanga.

Para um seguidor mais ou menos atento ao futebol actual, este nome remete de imediato para um jovem craque do Manchester United, que já tem merecido a confiança de Ralf Rangnick no “onze”, ao lado de Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes. Para os conhecedores mais profundos, Elanga também é nome de um ex-jogador camaronês (lateral esquerdo) que alinhou com Zlatan no início da carreira do avançado.

Em 2022, Ibrahimovic está a apadrinhar os primeiros passos de Anthony Elanga na selecção da Suécia, mais de 20 anos depois de ter partilhado o balneário com Joseph Elanga — o pai do jovem craque.

Nesta terça-feira, na antevisão da meia-final do play-off do Mundial 2022, frente à República Checa, Zlatan contou como conheceu Elanga, jovem que escolheu a selecção sueca, apesar de ter ingleses e camaroneses “à perna”. “A primeira vez que o conheci estávamos no restaurante do centro de treinos do United. O Anthony veio ter comigo e disse: ‘Conheces o meu pai’. Eu estava tipo: ‘Ajuda-me, porque não sei com quem estou a falar’. ‘Jogaste com o meu pai, Elanga’. Aí fez-se um clique e fiquei feliz, porque já não era o único sueco em Manchester”. “Estamos todos felizes e a desfrutar da aventura que ele está a começar. Terão algo para seguir nos próximos 20 anos”, disse.

Já Elanga falou de Ibrahimovic como uma inspiração. “Quando era jovem, costumava olhar para ele, até por ser sueco. Quando ele assinou pelo United, mal podia esperar para falar com ele e perguntar-lhe sobre as memórias que ele tinha com o meu pai. É uma honra vê-lo aqui todos os dias e treinar com ele”.

Ibrahimovic não vai defrontar os checos, por castigo, mas vai poder assistir in loco à primeira internacionalização do jovem Elanga. Apesar de ter sido obrigada a jogar este play-off, a Suécia parte, em tese, como favorita à vitória. Os escandinavos vão a jogo sem Zlatan, mas têm para “oferecer” nomes como Isak, Kulusevski, Lindelof, Forsberg ou os jovens Elanga e Svanberg.

Do outro lado, os checos não só não respondem com uma equipa igualmente rica, como um dos jogadores mais influentes, o avançado Patrick Schick, ficou de fora devido a lesão.