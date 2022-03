Protecção Civil registou 96 ocorrências devido ao mau tempo em Portugal continental

Foram registadas quedas de árvores e de estruturas, bem como inundações devido ao mau tempo, sobretudo no sul do país. A Protecção Civil diz continuar a monitorizar a situação.

A Protecção Civil registou este domingo, até às 17h, um total de 96 ocorrências relacionadas com o mau tempo em Portugal continental, inclusive quedas de árvores e inundações, sobretudo localizadas no distrito de Faro, mas sem registo de feridos.

“Até às 17h do dia de hoje [domingo], tivemos o registo de 96 ocorrências, sobretudo mais localizadas no distrito de Faro com 61 destas 96 ocorrências, estando relacionadas com queda de árvores, inundações, limpeza de via e quedas de estruturas”, afirmou José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Em declarações à agência Lusa, o responsável da Protecção Civil indicou que, para o total de ocorrências registadas, “foram mobilizados 292 operacionais e 96 meios terrestres” e assegurou que em nenhuma das situações houve vítimas.

A maioria das ocorrências foi registada nos distritos “mais a Sul” do território continental português, sendo Faro o mais afectado, destacando-se ainda Beja e Lisboa, com nove ocorrências cada, e Setúbal, com oito, de acordo com o balanço da ANEPC até às 17h.

A Protecção Civil prevê actualizar este balanço com dados das próximas horas, já que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os avisos amarelos relacionados com o mau tempo vigoraram até às 18h neste domingo. Prevê-se, por isso, uma melhoria da situação meteorológica a partir desta hora.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Beja estiveram sob aviso amarelo entre as 12h e as 18h neste domingo — dia em que começa a Primavera —, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e possivelmente de granito, de acordo com o IPMA.

Já os distritos de Faro e Beja estiveram também sob aviso amarelo, entre as 8h e as 15h, por causa do vento forte de sueste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas actividades.