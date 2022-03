Campanha e eleições legislativas motivaram quase 5600 pedidos de informação e queixas à CNE

Só no dia das eleições, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) recebeu nestas legislativas dez vezes mais queixas e reclamações do que em 2015: foram 1200 e há sete anos tinham sido apenas 116. E desde o final de Dezembro até 30 de Janeiro, o regulador eleitoral contabilizou um total de 5600 queixas, pedidos de parecer ou de informação de cidadãos e partidos. De acordo com informação disponibilizada no site, foram abertos 170 processos.