Radares de Lisboa voltam a funcionar em Abril e com controlos mais apertados

Os radares de segurança rodoviária/controlo de velocidade, desligados desde o início de Janeiro para remodelação e instalação de equipamentos em novos locais, vão voltar a funcionar no início de Abril. Nessa altura, vão passar a ser 41 equipamentos com novas valências, nomeadamente o controlo de velocidade nos dois sentidos da faixa de rodagem e com uma detecção de maior amplitude.