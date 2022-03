Em Bordello, Hugo van der Ding brinca com Bordalo Pinheiro para nos fazer “rir um bocadinho”

O cartoonista e locutor de rádio, Hugo van der Ding, é o autor da mais recente exposição do Museu Bordalo Pinheiro intitulada Bordello. Ao que isto chegou: uma retrospectiva, que conta com a parceria do estúdio de impressão e design Lavandaria. Através de desenhos originais, serigrafia, cerâmicas e até esculturas em papel, é feita uma “espécie de brincadeira com o imaginário humorístico de Bordalo Pinheiro”, afirma Hugo van der Ding ao P3, acabando por abordar determinadas peças do artista “com a sua perspectiva”.

Mal foi contactado pelo estúdio Lavandaria, com o qual trabalha há cerca de dois anos, para esta exposição, Hugo van der Ding aceitou o convite imediatamente. Afinal, Rafael Bordalo Pinheiro é um dos seus "heróis pessoais". Como “pioneiro da caricatura, de humor e da ilustração humorista” e “um homem cheio de talento”, o artista é uma “inspiração” para Hugo. “Esta ideia de passar uma mensagem com graça e através dos desenhos é algo que vejo desde miúdo e que inspira”, refere.

De todas as peças expostas, a “preferida” de Hugo van der Ding corresponde a uma readaptação de uma peça em cerâmica de Bordalo Pinheiro que “representa a fábula da raposa e da cegonha”. Assim, o cartoonista ficou encarregue do desenho, que depois foi transformado numa “escultura de cartão pintada” pelo estúdio Lavandaria.

Para além de querer “levar pessoas ao Museu Bordalo [Pinheiro]”, que “era a casa particular de um coleccionador de Bordalo Pinheiro”, Hugo van der Ding pretende, principalmente, pôr um sorriso na cara dos visitantes: “Pretendo que as pessoas vão lá, vejam as coisas, se riam um bocadinho e depois voltem para casa um bocadinho mais contentes do que chegaram.”

Bordello. Ao que isto chegou: uma retrospectiva foi inaugurada na quinta-feira, às 18h. A exposição pode ser visitada até dia 15 no Museu Bordalo Pinheiro, localizado no Campo Grande, em Lisboa. O bilhete tem um custo de três euros e as visitas podem realizar-se de terça a domingo, entre as 10h às 18h.

Texto editado por Amanda Ribeiro