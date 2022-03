Depois de dois dias de viagem, leões e tigres chegaram da Ucrânia à Polónia

Um camião que transportava seis leões, seis tigres, dois linces e um mabeco de um santuário no este de Kiev chegaram à Polónia esta quinta-feira, 3 de Março, depois de uma viagem de dois dias, para tentar escapar à invasão russa, disse um representante do zoo.

O dono do santuário pediu ajuda ao zoo de Poznan, no Oeste da Polónia, para colocar os animais em segurança. “Eles tiveram de fazer um longo caminho para evitar Zhytomyr e outras zonas de bombardeamentos. Tiveram de voltar para trás várias vezes porque as estradas estavam desfeitas, cheias de buracos, impossíveis de passar com uma carga como aquela, por isso é que demoraram tanto tempo”, disse a porta-voz do zoo de Poznan, Malgorzata Chodyla. “Mas já estão aqui, e nem podemos acreditar.”

Uma primeira tentativa de fazer a viagem falhou depois de o camião se ter cruzado com tanques russos e não ter conseguido passar.

Chodyla disse que todos os animais, inclusivamente as crias de tigre, tinham sobrevivido à longa viagem, mas o zoo estava preocupado com uma tigre-fêmea de cerca de 17 anos que parecia extremamente cansada.

A ajudar o condutor estavam três homens mais velhos com nenhuma experiência a lidar com animais selvagens, e que agora voltaram para Kiev para defender a sua cidade, disse. Depois de os animais descansarem em Poznan, podem ser levados mais para Oeste. Um santuário belga disse que acolheria os seis leões e o mabeco, referiu Chodyla.