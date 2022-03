As fotografias que não fiz

Foram raras as vezes que vi nevar. Do céu frio da Polónia, os flocos enchem as ruas de branco. Branco. A cor da paz. Mas aqui, os flocos caem como bombas tal é o nosso desespero. Um desespero colectivo. O taxista avança até à fronteira com a Ucrânia. Um homem calmo. Deseja felicidades. A neve continua a cair. A mala rola pelo meio de gelo, pernas, pedras e lixo. Os refugiados vêem na Polónia a terra dos suplícios e dos abraços.