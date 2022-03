Como tirar fotografias de viagem dignas de publicar no Instagram

Enquanto jornalista de viagens, tiro centenas de fotografias por dia. As mais marcantes não são simplesmente de pessoas bonitas em lugares bonitos. São as que captam viajantes que se divertem nas suas viagens, que revelam como vivem as pessoas de um destino, e que transmitem a alma de um lugar. O meu objectivo é documentar as minhas experiências fugazes de uma forma que lhes dê vida para aqueles que não estão comigo. E, sim, admito, não me importo de ter muitos gostos no Instagram também.