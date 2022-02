Cerco a Kiev. Forças russas chegam à capital da Ucrânia ao segundo dia da guerra

No segundo dia da guerra na Ucrânia, as forças russas chegaram à capital do país durante a madrugada. Logo nas primeiras horas do dia, ouviram-se explosões em localidades próximas. Centenas de pessoas já se tinham protegido durante a noite em abrigos improvisados, como é o caso de estações de metro.

O Ministério da Defesa da Ucrânia avança, através do Twitter, que um grupo de militares russos entrou em Kiev, mais concretamente na zona residencial de Obolon, que fica a cerca de dez quilómetros do centro da capital. "Eles querem destruir a Ucrânia politicamente destruindo primeiro o chefe de Estado", já tinha dito Zelenskii num discurso em vídeo transmitido nas primeiras horas desta manhã e divulgado pelo The Washington Post.

O barulho das sirenes tem sido constante e milhares de pessoas continuam a tentar abandonar a capital e outros centros urbanos do país. Um assessor do governo ucraniano disse na sexta-feira que era esperado que a Rússia tentasse capturar Kiev durante o dia.

No Twitter, o ministério da Defesa pede aos "moradores pacíficos" que fiquem em casa e que façam circular informação sobre "os equipamentos". "Façam cocktails molotov, neutralizem os ocupantes", lê-se ainda na nota.

Por seu lado, Zelenskii disse ainda que os "grupos inimigos" se infiltraram na cidade e que a NATO e a Europa deixaram a Ucrânia sozinha para se defender contra o ataque russo. “Estamos sozinhos na defesa do nosso país. Quem vai lutar ao nosso lado? Para ser honesto, não vejo ninguém".