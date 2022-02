Pedro Neves Marques leva à Bienal de Veneza o funeral do último humano

A urbanidade de Lisboa vai-se apagando à medida que o Google Maps nos aproxima do estúdio onde Pedro Neves Marques está a filmar o projecto que vai apresentar na Bienal de Veneza em Abril. O ecrã manda-nos virar duas vezes à esquerda e entramos na Travessa Particular n.º6. O cenário da própria cidade, aqui na fronteira entre Moscavide e o Parque das Nações, entre dois mundos urbanos que tardam a coser-se, prepara-nos, involuntariamente, para a ideia de utopia que não deixa de passar pelo filme Vampiros no Espaço, o título do projecto com que Neves Marques vai representar Portugal na mais importante bienal europeia de artes visuais: a reinvenção do espaço em que vivemos, a reinvenção da humanidade, a reinvenção do futuro. Nada menos do que isso.