Seca e alterações climáticas

Este Inverno, ao contrário do que aconteceu nos últimos 17 anos, assume-se predominantemente como ensolarado e ameno, com ausência de chuva. A população refere-se a esses dias como “bom tempo”. Contudo, talvez não devam ser interpretados como tal, mas sim como um alerta para a catástrofe que se avizinha.

Enquanto jovem e proveniente de uma área rural, preocupa-me a situação de seca que o nosso país atravessa. Esta que se iniciou em Novembro de 2021 tem-se agravado e, segundo dados oficiais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), registou-se, relativamente a Dezembro de 2021, “um aumento significativo da área de intensidade da situação de seca, estando todo o território em seca”. Em contrapartida, comparativamente a 31 de Dezembro de 2021, manifesta-se, em Janeiro de 2022, uma nova classe do PDSI (Palmer Drought Severity Index) mais dramática. Esta define-se como seca extrema e, neste momento, atinge cerca de 38,6% do território nacional. A 15 de Fevereiro, cerca de 91% do nosso território estava em seca severa e extrema.

No intuito de preservar as já baixas reservas de água, a Comissão Permanente da Seca, no início deste mês, anunciou medidas para colmatar o actual cenário. Limitando, portanto, a utilização de água em cinco barragens, uma dessas pertencente ao concelho de Moimenta da Beira.

Moimenta da Beira, assim como muitas outras regiões do país, nomeadamente do Interior Norte e Centro, e Alentejo, depende, maioritariamente, da produção agrícola e da exploração de recursos naturais para desenvolver a sua economia. Tendo em conta o panorama, é de prever que a actual situação afecte alguns sectores, principalmente o primário, ou seja, a agricultura. Deste modo, é evidente que os agricultores e outros profissionais que dependem do sector e, concludentemente, regiões como Moimenta da Beira, saiam prejudicadas.

Todavia, assim como foi assinalado por Helena Dali na última quinta-feira no Parlamento Europeu, “as alterações climáticas irão aumentar ainda mais a escassez de água e os riscos de seca”. E dada a frequência e magnitude destas situações, gerar-se-ão cada vez mais problemas socioeconómicos e mais discrepâncias, tanto entre agricultores como entre regiões. Posto isto, é imprescindível que Portugal, tal como Espanha e outros Estados-membros da União Europeia susceptíveis à seca, transitem para novos sistemas que visem a sustentabilidade.

Embora a nova PAC ofereça condições para ajudar o sector a adaptar-se, talvez devamos questionar-nos se essa e outros apoios são suficientes para fazer face às actuais e futuras circunstâncias. Serão estas ajudas pragmáticas e rápidas o bastante para que se concretize algo de facto? Chegarão elas a toda a gente? É nesta linha de pensamento que me pergunto: haverá verdadeiramente um compromisso por parte daqueles que nos representam, quer a nível nacional ou internacional? Bem, a resposta talvez seja um pouco ambígua, mas uma coisa é certa: a reforma é inevitável.

Porém, essa mudança tem de partir de nós, mais precisamente da nossa mentalidade. Não podemos continuar em negação. Não podemos “lembrar-nos de Santa Bárbara só quando troveja”. As alterações climáticas existem, sim. E a inacção para atenuar e combater as adversidades que delas advêm também. É nosso direito exercer pressão e exigir ao nosso governo e às entidades competentes medidas resilientes, sustentáveis e a longo prazo, a fim de garantir os recursos hídricos e as necessidades da população.