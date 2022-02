Romeu Costa conta-se a partir de Mariah Carey

A adolescência, todos o sabemos, é um lugar de excessos, de descobertas estruturantes e violentas, de paixões desmedidas, de adopção de modelos — no mundo pop, por exemplo — que, tantas vezes, forçam uma identificação entre quem assiste ao longe e se convence que coabita com aqueles que idolatra. A adolescência é um viveiro de emoções ao rubro, descontroladas, uma procura sôfrega pelo nosso lugar no mundo e com uma fome quase desesperada pelo futuro. Vive-se tudo intensa e rapidamente, e a querer viver mais logo em seguida. E depois, em muitos de nós, a distância que se vai cavando em relação a esse período leva a que muitos dos excessos pareçam absurdos ou ridículos pela dimensão que tomaram, e muitas dessas referências que enchiam as paredes do quarto — e ajudavam a acreditar que alguém falava directamente para nós, interpretava de forma certeira as nossas angústias e conhecia a nossa vida do avesso — passem a estar cobertas por uma espessa camada de vergonha.