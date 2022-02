Um professor a ensinar o exercício da democracia

Uma escola numa cidadezinha, Stadtallendorf, localizada no centro geográfico da Alemanha; uma turma composta por filhos de imigrantes vindos do Norte de África, do Médio Oriente ou do Leste Europeu; e um professor, o senhor Bachmann, que é um pedagogo especial. Com estes elementos Maria Speth constroi um grande “fresco” (mais de três horas e meia que nos sugam lá para dentro) sobre a educação, a pedagogia in action, e sobre a multiculturalidade da sociedade alemã medida numa comunidade específica.