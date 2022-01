Os Lusíadas chegam aos leitores muçulmanos com 450 anos de atraso

Quando estão prestes a cumprir-se se 450 anos sobre a primeira edição de Os Lusíadas – que saiu dos prelos do impressor António Gonçalves, em Lisboa, no dia 12 de Março de 1572 –, o grande poema épico de Luís de Camões está finalmente a chegar ao mundo muçulmano. Coube ao turco Ibrahim Aybek, um arquitecto que tem feito carreira no domínio da cooperação internacional, o mérito de ter sido o primeiro a traduzir e fazer publicar Os Lusíadas na Turquia, não apenas um país predominantemente muçulmano, mas o herdeiro do Império Otomano, que ao tempo de Camões era o mais temido inimigo da Europa cristã.