EDP premeia teses académicas na área da energia

Podem concorrer ao EDP Labelec Merit Award teses de mestrado ou doutoramento na área da energia que abordem temáticas como as energias renováveis, descarbonização ou inovação tecnológica. Inscrições terminam a 31 de Março.

O EDP Labelec Merit Award vai distinguir, pela primeira vez, a investigação na área da energia com um prémio de 15 mil euros, se se tratar de uma tese de mestrado, ou de 20 mil euros, tratando-se de uma tese de doutoramento.

A iniciativa é promovida pela EDP Labelec e a EDP New. De acordo com o comunicado enviado ao P3, podem concorrer teses que, no contexto da área da energia, “explorem temas como produção e integração de energias renováveis e descarbonização, redes inteligentes e distribuição, novas soluções de energia limpa e tecnologias inovadoras ou soluções digitais”.

Para além de apoiar a investigação académica, o prémio tem o propósito de “ajudar a encontrar novas abordagens que possam ser aplicadas à realidade empresarial”, conforme se lê na nota de imprensa. As candidaturas poderão ser submetidas no site da EDP Labelec até 31 de Março. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

O processo de selecção passará pela avaliação e selecção inicial dos 20 melhores candidatos por uma Comissão Técnica da EDP Labelec e da EDP New. Posteriormente, serão escolhidas as cinco melhores teses pela Comissão de Avaliação da EDP e, por fim, um júri constituído por personalidades externas à empresa fará a escolha da tese de mestrado ou doutoramento vencedora.

Texto editado por Amanda Ribeiro