Vílnius celebra “700 anos de juventude” em 2023. E a festa já começou

Um festival de luzes, um relógio em contagem decrescente, um “homem de luz” como guardião do tempo. Enquanto Kaunas coloca a Lituânia na lista das Capitais Europeias da Cultura 2022, a capital, Vílnius, dá o pontapé de saída para as celebrações dos seus 700 anos e promete um 2023 com festa non stop .

Enquanto Kaunas, a segunda maior cidade da Lituânia, já está engalanada para Capital Europeia da Cultura 2022, a capital do país prepara-se para redobrar os festejos: em 2023 celebra 700 anos com um programa global que preencherá todo o calendário, “abençoado” com selo da UNESCO, e que até será marcado por vários eventos já nos próximos meses. Esta semana foi inaugurado o relógio que marca a contagem decrescente.

Serão dois anos com uma programação festiva “cultural, educacional, artística” e “muito mais”, incluindo um festival luminoso que promete deixar-nos de olhos arregalados, anuncia o Turismo de Vílnius.

O pontapé de saída foi dado esta semana, no dia 25 de Janeiro (o dia dos 699 anos), com a inauguração, pelo presidente da câmara, Remigijus Šimašius, da iluminação de um relógio “concebido especificamente” para o momento, “uma instalação simbólica": em formato de contagem decrescente, eleva-se a sete metros no centro da cidade, na Praça da Catedral, e é “guardado” por um “homem de luz” dinâmico com 4,5 metros de altura. O momento marcou também o início do Festival das Luzes de Vílnius, que se prolonga até sábado e corre a luz artística mais de duas dezenas de zonas da cidade.

Foto Vilnius 700: contagem decrescente Olga Posaskova.jpg

Dos primeiros avanços do programa consta um filme sobre a capital, a partir do momento considerado fundador pelo país: quando o Grão-Duque da Lituânia em 1323 mencionou a cidade pela primeira vez numa das suas cartas, precisamente de 25 de Janeiro (que será um dia de festa rija em 2023), a “mercadores e artesãos estrangeiros”.

Entre os destaques, um festival de artes, uma reconstrução “com o uso de Inteligência Artificial” da primeira ópera encenada em Vílnius no século XVII, e outros “eventos de grande escala” organizados pelo museu de arte moderna MO e pelo Museu Nacional da Lituânia, entre muitas outras instituições. Em Julho, a cidade promete um dos grandes momentos, com um megafestival de música e toda a cidade a “tornar-se uma arena musical internacional”.

Foto Vilnius 700: contagem descrescente Saulius Ziura

A UNESCO já inclui os festejos dos 700 anos no seu calendário de grandes efemérides e eventos para 2023.

“Será um ano especial para Vílnius”, comentou o presidente da câmara local. “Queremos convidar pessoas de todo o mundo para virem à nossa cidade e se juntarem às celebrações”, lançou Remigijus Šimašius, realçando o “espírito de curiosidade juvenil, determinação e paixão”, tanto da cidade como do seu povo. O slogan dos festejos pretende sublinhar esse conceito: “Vílnius, 700 anos de juventude”. É também o mote do site oficial 700Vilnius, onde se encontram os primeiros avanços e propostas do programa de festas.