O voto (des)confinado

Neste jornal de campanha conhecemos as regras para os eleitores confinados poderem exercer o direito de voto, vamos à estrada acompanhar a caravana do CDS e olhamos para a esquerda à esquerda do PS com o jornalista David Santiago.

Podcast realizado numa parceria PÚBLICO/ESCS FM.

