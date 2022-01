Covid-19 em Portugal: 46 mortes e 43.729 casos. Novo máximo de contágios

Número de vítimas mortais não era tão alto há já quase um ano. Internamentos sobem desde a última actualização e estão agora 1955 pessoas hospitalizadas. Porém, há menos 14 doentes nos cuidados intensivos do que no domingo.

Portugal registou, esta segunda-feira, 46 mortes por covid-19 e 43.729 infecções, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira. Trata-se de um novo máximo diário de novos casos desde o início da pandemia e a quarta vez que o número de contágios fica acima dos 40 mil, sendo que os restantes se verificaram todos na semana passada.

Já o número de vítimas mortais não era tão alto desde o relatório de situação de 26 de Fevereiro de 2021 - referente à totalidade do dia anterior -, quando se registaram 58 óbitos em Portugal, ou seja, há quase um ano. O número total de mortes sobe assim para 19.380 e o de infectados para os 1.950.620.

De acordo com o boletim da DGS, existem agora 1955 doentes internados nos hospitais, mais 17 do que na última actualização. Já nas unidades de cuidados intensivos há menos 14 doentes internados do que no domingo, num total de 160 pessoas hospitalizadas.

A DGS indica ainda que 42.055 doentes recuperaram da doença, num total de 1.598.454 recuperações desde o início da pandemia. Há mais 1628 casos activos, o que significa que 332.786 portugueses ainda lidam com a doença. Há ainda a reportar mais 23.793 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 324.954.

A maior parte dos novos casos verificou-se no Norte, região que soma 18.116 infecções, cerca de 41% do total de contágios. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 13.987, seguida pelo Centro (6339), Alentejo (1394) e pelo Algarve (1160). Na Região Autónoma da Madeira registaram-se 2117 casos e 616 nos Açores.

Das vítimas mortais 24 eram homens e 22 mulheres. De acordo com a DGS, dos óbitos verificados esta segunda-feira, um registou-se na faixa etária dos 30 aos 39 anos (homem); dois no grupo dos 40 aos 49 anos; dois entre pessoas dos 50 aos 59 anos. Já no grupo etário dos 60 aos 69 anos, morreram quatro pessoas e outras 12 tinham entre 70 e 79 anos. Foi nos idosos com mais de 80 anos que mais pessoas morreram, num total de 25 doentes, ou seja, mais de metade das vítimas mortais pertencia a este grupo etário.

Um relatório da Ordem dos Médicos e do Instituto Superior Técnico prevê que o pico da quinta vaga de covid-19 em Portugal aconteça no decorrer desta semana, entre os dias 20 e 24 de Janeiro, podendo o número de infecções diário chegar aos 50 mil casos. No final do mês, dia 30, deverão estar 400 mil pessoas em isolamento.