André Ventura admite não ter dados sobre casos de “subsidiodependência” em Portugal, uma das ‘bandeiras’ do Chega

O centro da cidade de Aveiro foi o palco escolhido para a acção de campanha do Chega esta terça-feira. À chegada ao local, André Ventura acenou novamente uma das principais bandeiras do partido: o combate às atribuições indevidas do Rendimento Social de Inserção (RSI). Só que, questionado pelos jornalistas sobre o número de casos de “subsidiodependência no país”, reconheceu não ter quaisquer dados sobre o número de casos ou o montante dinheiro perdido pelo Estado com este problema levantado pelo Chega.

“Como é que quer que eu tenha dados concretos sobre pessoas que recebem o RSI e que não devem? É você que os tem? As pessoas só vêem e sabem que é assim. Sabemos quantas pessoas recebem RSI. Não sabemos, infelizmente, quantas pessoas recebem indevidamente”, afirmou André Ventura, defendendo a necessidade de “fiscalizar a sério” este tipo de apoios.

A questão da eliminação de apoios sociais indevidos é um dos principais temas no programa eleitoral do Chega e foi um argumento usado por André Ventura inúmeras vezes durante os debates frente-a-frente. Usando Aveiro como pano de fundo, relembrou o exemplo de Hicham el Hafani, cidadão marroquino que esteve em Portugal e foi detido por suspeitas de terrorismo em França em 2016.

“Ainda bem que estamos em Aveiro, que foi precisamente o distrito e a cidade que recebeu um terrorista durante vários meses e a pagar um rendimento da Segurança Social. Isto num país que diz que os subsídios são todos bem empregues e é gente que é pobre e precisa de ajuda”, ironizou.

André Ventura reforçou, esta quinta-feira, a ideia de que aos beneficiários de apoios sociais – incluindo subsídio de desemprego – devem prestar trabalho comunitário obrigatório, enquanto não tiverem um emprego full time.

“Precisamos que quem recebe dinheiro dos nossos impostos trabalhe. Ou há um mercado capaz de absorver – infelizmente não o temos –, estas pessoas que receberem, tendo saúde e idade, podem ajudar a contribuir para o bem público. Na verdade somos nós que lhes pagamos a prestação, portanto é justo que trabalhem para a comunidade.”

Mais composta do que a iniciativa desta segunda-feira na Sertã, a arruada em Aveiro contou com a presença de cerca de uma centena de militantes, que percorreram as principais ruas da cidade. A pouca oposição que se fez sentir à presença de André Ventura nas ruas fez-se à distância e de forma tímida, geralmente na recusa de panfletos, brindes e frases menos simpáticas. Mas o candidato do Chega teve apoio audível na tarde desta terça-feira: em varandas de prédios, carros em andamento e no interior de lojas, várias pessoas incentivaram o candidato a primeiro-ministro.

A arruada terminou com uma curta viagem de moliceiro. Ao leme da embarcação, José Neves não escondia a satisfação por conduzir o líder do Chega através dos canais da ria. “Gosto das frases dele e como ele fala. Há certa gente que não trabalha e está a receber”, resume enquanto curva o moliceiro para a direita.

Para a noite desta terça-feira está marcado um jantar-comício do partido, evento que terminará o dia. André Ventura e o cabeça de lista pelo distrito, Jorge Valssassina Galvelas, vão discursar aos militantes.