Someboby Somewhere, uma série na medida certa sobre alguém, algures

Episódios de 30 minutos, uma protagonista calorosa que é alguém algures, uma comédia que também é um pouco drama e um ecossistema cheio de espécies humanas interessantes que preenchem episódios de 30 minutos — nunca é demais frisar este detalhe, porque importa. O planeta séries está sobrepovoado e falar de uma comédia dramática é só falar de mais uma comédia dramática, e chamar a atenção para uma série sobre as pequenas histórias que são os grandes temas da existência já não pega como antigamente. Por isso importa dizer que há séries feitas na medida certa para as suas histórias e para os nossos tempos. Curtas, mas profundas, como é Someboby Somewhere que se estreia esta segunda-feira na HBO Portugal.

Ficha: Someboby Somewhere é protagonizada por Bridget Everett (Inside Amy Schumer, Lady Dynamite, Patti Cake$), produzida pelos irmãos Mark e Jay Duplass (Room 104, The Lady and the Dale) e criada por Hannah Bos & Paul Thureen (High Maintenance). Sinopse: Sam é a estrela, loira, magnética, triste e de luto que encontra acidez na família e compaixão num grupo de marginalizados da “oitava maior cidade do Kansas”, a sua.

Sam tem uma resistência quase palpável a usar um dos seus grandes dons, a sua voz, mas eventualmente a série devolve-lhe a capacidade de se salvar através dela. São sete episódios que estão a deliciar a crítica — “magnética”, diz o Guardian, “um relato confiante de uma mulher sem auto-confiança”, garante o Vulture — escrita por uma autora em jeito auto-biográfico à chegada à temida meia-idade. Bridget Everett “é um tesouro da comédia de Nova Iorque”, como recorda a revista New York, e sobreviveu a muita coisa, como relata a New Yorker num perfil que lhe dedicou há dias. Ao circuito alternativo de cabaret, a servir às mesas, e às roupas diminutas e aos homens em cujas caras se senta no final dos seus espectáculos. É que o rosto melancólico e atordoado de Sam não é a persona artística de Everett, um animal de palco que usa a voz, a sexualidade e a ausência completa de preocupação sobre os cânones vigentes para trabalhar.

Foto

E de repente, é a tímida Sam, enlutada pela morte da irmã, perdida no desemprego e numa cidade pequena em que todos se lembram perfeitamente das vergonhas de juventude de cada habitante — uma altura em que ela era um BFD, título do primeiro episódio, ou um “big fucking deal” nas palavras do seu parceiro de cenas Jeff Hiller. É também em inglês, no original da série e do canal que a faz chegar a Portugal (em streaming, enquanto nos EUA tem presença na grelha de domingo da HBO), uma “coming-of-middle-age story”. Ou seja, uma história sobre amadurecer na meia-idade, sobre encontrar o lugar no mundo mesmo que ele seja hostil.

Há um homossexual cristão, um mestre de cerimónias chamado Fred Rococo (interpretado pela estrela drag norte-americana Murray Hill), alcoolismo, e sobretudo uma daquelas coisas difíceis de definir ou de desdobrar em fórmulas: o tom certo. Somebody Somewhere é uma estreia à procura de alguém algures no planeta séries.