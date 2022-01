A partir de Roterdão, Djunga de Biluca revelou a música de Cabo Verde ao mundo

Alguém que há uns anos atravessasse a Niewe Binnenweg mais facilmente pensaria que estava num arquipélago no meio do Atlântico do que na mais comprida rua comercial dos Países Baixos. “Há 50 anos, café sim, café não era cabo-verdiano. Havia mais de 20 clubes a passar música africana, e todos com artistas do arquipélago. Houve ali uma altura em que chamávamos a Roterdão a 11.ª ilha de Cabo Verde”, brinca Djunga de Biluca, nome por que é conhecido João da Silva, de 93 anos.