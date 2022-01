A vertigem dos espíritos e dos humanos pelo Teatro Griot

É por causa de um totem, objecto, ou melhor, em versão simplista, símbolo de clã que este acredita capaz de propriedades mágicas, que a tragédia domina a nova peça do Teatro Griot. Porém, a história do escultor com medo das alturas, a quem o deus Aroni encomenda a empreitada, e que para a completar com os desejados louros acaba matando o seu aprendiz por inveja e desespero, é apenas parte de uma alegoria complexa vinda de passado distante e contexto histórico, político e dramático desconhecido ou ignorado pelos espectadores, que a encenação de Zia Soares procura transpor resguardando a sua universalidade, assim defendendo a sua actualidade.