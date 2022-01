Ksamil, um “tesouro” da Riviera da Albânia

“A jóia mais bem guardada da Albânia é, sem dúvida, Ksamil, um dos locais que mais me surpreendeu. É um verdadeiro tesouro. Depois de ver fotografias, toda a gente fica perplexa por este local paradisíaco ser na Albânia”. O leitor António Ribeiro convence-nos a partir à descoberta do melhor da Albânia.

Há destinos que saem fora da caixa e nos podem surpreender e deixar de queixo caído. É o caso da Albânia, que tem bastante para explorar, como a sua capital Tirana, Valbonne ou Berat, que merecem visita. Mas, para mim, o destaque da Albânia vai sobretudo para a sua fantástica Riviera, Durrës, Vlorë ,Sarandë, Ksamil, entre outros. A oferta vai deixar qualquer um encantado com as fantásticas praias de azul-turquesa e areia branca, sendo a calma e contacto com natureza um extra para nos fazer vir para este destino menos badalado e com o bónus de ser mais barato do que outros mais famosos.

Ksamil fica a apenas cerca de 15km de Sarandë, que, tal como Tirana, é uma das principais portas de entrada na Albânia. Sarandë fica muito próxima da ilha grega de Corfu, sendo facilmente alcançada num viagem de lancha rápida em menos de trinta minutos ou de ferry de cerca de uma hora. Há quatro operadoras que fazem esta travessia (Ionionseaways.com; Finikas-lines.com; Sarrisline.gr e Joylines.com). Os preços ficam entre 35-40€ ida e volta.

Foto Ksamil António Ribeiro

O Aeroporto de Corfu tem uma boa oferta de voos, embora não tenha voos directos para Portugal. Pode fazer-se uma escala ou uma paragem de um dia noutra cidade, como por exemplo Milão, Barcelona, Berlim, etc, e até aqui ter voos baratos desde Portugal; do aeroporto até ao porto de Corfu pode usar-se o autocarro 15, da Corfu City Bus (cerca de 2€).

Sarandë é uma cidade costeira simpática, que além de bonitas praias tem algumas coisas para ver: algumas ruínas bem preservadas junto da marginal e ainda o Museu das Tradições, sendo o bilhete de apenas 1€. Podemos também ver um belo fenómeno natural, uma espécie de poço que tem uma água incrivelmente cristalina, com um tom azul peculiar e temperaturas na casa dos 10ºC. Este “olho azul”, o Blue Eye, merece ser visitado, a entrada é simbólica, cerca de 0,50€.

Foto Ksamil António Ribeiro

Para ir para Ksamil podem facilmente ir de autocarro, funcionam de hora em hora e os preços são superbaratos. Ksamil em si é pequeno, como que uma península ligada a Sarandë. Eu pessoalmente recomendaria alojamento sensivelmente no centro (fiquei numa guest house muito boa, perto da praia). Nesta zona há uma boa concentração de praias, havendo ainda a possibilidade de em muitas delas se poder ir nos pequenos barcos até às ilhotas que ficam à volta de Ksamil. Temos ainda para visitar muito próximo (do centro cerca de cinco minutos de autocarro, ou caminhando cerca de 50 minutos ) o parque nacional Butrint, Património Mundial da UNESCO. A entrada custa 600 LEK, cerca de 5€, recomendo.

Eu fui por Corfu (fiquei um dia em Corfu, também recomendo), fiquei um dia em Sarandë e o resto da semana em Ksamil, penso que Sarandë merece um dia inteiro, por certo irão também gostar. Caso cheguem por Tirana, podem percorrer um pouco mais da Riviera Albanesa desde Durrës até Vlorë, ou simplesmente ir logo para Ksamil. Os autocarros são um pouco lentos, levando cerca de quatro horas e meia.

Foto Ksamil António Ribeiro

Não tive problema nenhum com comunicação, a maioria da população fala inglês. Apesar de estar algo “parado no tempo”, achei toda a gente simpática e educada, embora mais reservada. Esta é também uma zona tranquila e segura, principalmente Ksamil.

A moeda na Albânia é o LEK, sendo 1€ cerca de 124 LEK, o fuso horário é de mais 1h que em Portugal. Caso cheguem via Corfu, notem que na Grécia o fuso horário é de mais 2h que em Portugal.

Venham descobrir este paraíso chamado Ksamil e surpreendam-se. Viagens felizes!

António Ribeiro

Foto Ksamil António Ribeiro