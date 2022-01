As metas do metaverso

A empresa Facebook mudou de nome: agora é Meta. Mas não se trata apenas de uma mudança de nome. Conforme anunciado pela própria empresa, o foco da Meta será dar vida ao metaverso. O metaverso é um conceito que procura replicar a realidade no mundo digital (ou através deste), com recurso à realidade virtual, à realidade aumentada ou a ambas. Não é novidade para os fãs de ficção científica ou de gaming, mas pode trazer grandes novidades para o mundo real.

Na sua carta, Mark Zuckerberg promete que “neste futuro, poderá transportar-se instantaneamente como holograma para estar no escritório sem deslocações, num concerto com amigos, ou na sala de estar dos seus pais para pôr a conversa em dia.” Ambicioso, sem dúvida. Não é ainda o Regresso ao futuro ou o Jumanji, mas já dá para baralhar o cérebro.

Obviamente, o fundador da Facebook não está a jogar sozinho. Já muitos outros senhores do mundo tecnológico profetizam sobre os biliões que a indústria pode ganhar com o metaverso. A questão que se coloca: até onde vai chegar o metaverso? Ou melhor: até onde é que queremos que ele chegue?

Se tornar a nossa sala num campo de batalha ou teletransportar o nosso holograma para um espaço são inovações que nos surpreendem, mas não nos perturbam, haverá outras que seguramente nos levarão para discussões antropológicas de cariz profundamente ético e moral.

Vejamos dois exemplos:

Dating hologram

No fundo, um qualquer programa que nos permite “encomendar” o nosso parceiro ou parceira ideal e colocá-lo na nossa sala (ou noutro espaço virtual) a interagir connosco (ou com o nosso holograma). Sendo certo que ainda haverá todo um universo táctil que o holograma (ainda) não resolve, a virtualização crescente das relações humanas nos dias de hoje fará com que esta opção seja extremamente apetecível (e, por isso, potencialmente rentável).

​Legacy chatbot

Imaginemos que conseguimos criar um chatbot que replica, através de um avatar ou mesmo de um holograma, uma pessoa já falecida. Recorrendo a esta tecnologia, vamos conseguir eternizar as suas expressões, pensamentos, traços, opiniões e até reacções e emoções. Com a quantidade de dados que debitamos diariamente nas redes, a similitude e a fiabilidade do chatbot ao nosso “eu” será surpreendente.

Bom ou mau? Eticamente aceitável ou nem por isso? Evoluções ou meras inovações? A resposta mais próxima do certo terá de ser holística: juristas, cientistas, programadores, psicólogos, sociólogos, políticos e antropólogos devem estudar o tema. Mas devem necessariamente procurar actuar como enablers com consciência moral e ética. Tal significa que não vale a pena remar contra marés (e o metaverso tem tudo para ser a corrente do Golfo!), mas sim definir os limites éticos e morais em função do contexto cultural e social relevante. Importa guiar o metaverso, não detê-lo.

Igualmente importante é a necessidade de revisitarmos as lógicas actuais de tratamento dos nossos dados. O estado de inconsciência da sociedade em geral sobre como se alimentam estas novas tecnologias é na maioria das vezes assustador. É essencial garantir que, para além do efeito persuasivo e indubitavelmente impressionante do output gerado pelo metaverso, o cidadão comum tenha consciência e plena capacidade de gestão activa do input que tipicamente são dados tratados de forma massiva, e muitas vezes necessariamente dados pessoais. Por falta de tempo ou de paciência (ou porque do lado de lá temos textos longos e incompreensíveis), tipicamente gerimos o controlo dos nossos dados de forma quase automática (basta clicar no “Aceito” para acedermos a qualquer coisa sem chatices).

Mas se estamos mesmo a entrar num mundo novo onde os dados são o novo petróleo, onde as possibilidades e potencialidades de utilização dos mesmos ultrapassam até o que podemos compreender. Serão os actuais modelos de consentimento verdadeiramente capazes de gerar uma decisão livre e consciente dos titulares dos dados? E se a máquina precisa desses dados para evoluir a nosso favor (exemplo, para prevenção de doenças mortais) fará sempre sentido haver opção de consentir? As leis globais sobre inteligência artificial e sobre protecção de dados têm de evoluir, de adaptar-se, mas têm de o fazer de forma concertada e sensata, sob pena do cumprimento de uma impedir a aplicação da outra.

Uma coisa é certa: o metaverso está aí. E não demorará até se tornar tão convencional como uma reunião virtual. Representa uma defluência espectacular do mundo tecnológico que tem a capacidade de pôr as nossas emoções e sensações ao rubro. Mas vai também representar um desafio à nossa razão: enquanto seres pensantes, podemos e devemos utilizar o nosso juízo crítico sobre onde o metaverso pode ou deve chegar para representar uma verdadeira evolução (do Humanidade, e não uma mera inovação.