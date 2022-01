Há 1,1 milhões de utentes sem médico de família. Mais de dois terços estão em Lisboa e Vale do Tejo

No final do ano de 2020, 10,8% dos 10,4 milhões pessoas inscritas nos centros de saúde não tinham médico atribuído. É na região de Lisboa e Vale do Tejo que o problema é mais acentuado: são mais de 783 mil pessoas nessa situação.

No final do ano passado existiam mais de 1,1 milhões de utentes sem médico de família atribuído. Uma fasquia alta que o Governo não conseguiu contrariar ao longo do ano. Este é um problema que atinge todas as regiões do país, mas com impactos muito diferentes. Mais de dois terços do total de pessoas sem médico estão em Lisboa e Vale do Tejo.