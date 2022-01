Apimentar a vida, mentalidade gap year e go with the flow

Se estivéssemos num avião diríamos que este episódio revela os diários de bordo dos “voos” da Marta Cunha Grilo e da Rita Pinto Coelho. Mas estamos em terra, mais precisamente na 3ª temporada do Ready. Gap. Go! Em vez de diários de bordo, decidimos abrir esta temporada com aquele que poderia ser o diário da dupla de hosts, que levou até ti as melhores histórias de gappers na temporada passada.

O jornal PÚBLICO voltou a abrir-nos as portas e foi palco de uma conversa que funcionou como um voltar atrás no tempo, um viver no presente e uns “olhos postos” no futuro. Se, por um lado, as nossas convidadas nos confessaram que ouvir histórias de viajantes lhes dá um boost para fazer as malas e ir embora, percebemos também que o espírito gap year não se esgota no momento em que entras no avião. Como se cria, então? Neste episódio, a Marta e a Rita vão dar-te a receita para levares uma vida gap year. Aponta: uma pitada de coragem, uma boa dose de autoquestionamento, regada com um desligar de piloto automático.

“Onde te vês daqui a 5 anos?” pode ser uma frase típica numa entrevista de emprego, mas não na vida das nossas convidadas. Nas previsões que conseguem fazer, para a Rita, trabalhar no estrangeiro está como objectivo para 2022. Já a Marta foi conquistada pela América Latina e este poderá ser um ponto de passagem durante este ano. Poderá. Porque se há algo que as nossas convidadas nos ensinaram é que a vida não tem de ser feita de certezas, de rotinas definidas, nem de dia a dias mornos. Então e o futuro, como é? Esse fica “to be continued”.

