Já há vencedores da guerra pela publicidade no Porto mas pede-se anulação por alegadas irregularidades

A proposta para a adjudicação da publicidade de exterior da cidade passou em reunião de câmara com a abstenção do BE e voto contra da CDU. Quem tinha o monopólio era a JCDecaux, que alega existir uma irregularidade técnica no concurso e a possibilidade de se estar a criar outro monopólio através da criação de empresas-relâmpago por parte da dreamMedia