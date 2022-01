Bispos vão centralizar as queixas de abuso sexual apresentadas nas comissões diocesanas

Os bispos portugueses prometem reunir “em breve” os representantes das 21 comissões diocesanas para a protecção de menores, “para acertar procedimentos comuns do seu trabalho”. No encontro, ainda sem data anunciada, deverá ser criado finalmente o grupo coordenador que ficará incumbido de assegurar a centralização a nível nacional das denúncias dos crimes de abuso sexual de menores que tenham sido e venham ainda a ser apresentadas junto de cada uma das 21 diferentes comissões diocesanas, criadas por imposição do Papa Francisco.