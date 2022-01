Rui Moreira abre portas do Bolhão a Casa Chinesa em caso de despejo

A Câmara do Porto garante estar empenhada em impedir que a Casa Chinesa, que em breve deverá receber protecção municipal do projecto Porto de Tradição, feche portas. Caso esse selo de loja histórica não chegue para travar o despejo da loja da Rua Sá da Bandeira, a autarquia estará disponível para ajudar a Casa Chinesa a continuar a sua história com já 82 anos. “Se houvesse alguma vicissitude temos recurso ainda a lojas exteriores do mercado do Bolhão”, apontou Rui Moreira durante o debate na reunião privada do executivo desta segunda-feira, salvaguardando que “seria melhor que [a Casa Chinesa] ficasse onde está”.

A questão foi levantada pelo vereador Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, que já em Novembro passado havia questionado Rui Moreira sobre o risco de encerramento da loja aberta desde 1939. O socialista não teve resposta, mas o assunto voltou à ordem do dia, a semana passada, com a notícia do PÚBLICO. A Casa Chinesa, que fez 82 anos a 18 de Dezembro, recebeu uma ordem de despejo depois de ter recusado uma subida da renda para 3000 euros ("um aumento de mais de 100%” segundo o gestor Mário Carvalho). Neste momento, está a contestá-la em tribunal.

A mercearia da Rua Sá da Bandeira está neste momento num “processo normal de classificação”, apontou o vereador Ricardo Valente, garantindo que a autarquia tem dialogado com os gestores da loja. Ainda durante esta semana ou na próxima, a comissão de acompanhamento do Porto de Tradição vai analisar a proposta de classificação deste estabelecimento. “A proposta técnica é de classificação”, adiantou Ricardo Valente.

O pedido de reconhecimento como loja histórica foi entregue à Câmara do Porto em Novembro de 2020, mas a pandemia terá atrasado a avaliação, justificou o vereador, acrescentando ainda que também as eleições autárquicas obrigaram a um interregno na avaliação de candidaturas. Este adiamento não deverá, ainda assim, ser um problema, garantiu: caso a Casa Chinesa seja reconhecida como loja histórica, esse selo é válido a partir do momento da candidatura, que é muito anterior à acção de despejo, entregue em finais de 2021.

O problema poderá ainda assim existir, porque o tribunal pode sobrepor-se às “convicções” da autarquia, recordou o próprio presidente da autarquia, pondo em cima da mesa, nesse cenário, a hipótese de mercearia se mudar para uma loja do exterior do Bolhão, a poucos metros da actual. Ricardo Valente defendeu que “a loja de tradição não tem de estar necessariamente no sítio onde está originalmente”, abrindo também portas a uma eventual mudança de geografia desta loja, caso o despejo se concretize. “Estamos aqui a defender estabelecimentos comerciais, não estamos a defender localizações comerciais.”

Foi assim, de resto, com a Poetria, exemplificou, referindo-se ao apoio da autarquia que cedeu temporariamente à livraria, a única especializada em poesia e teatro do país, um espaço muito próximo das instalações actuais, nas Galerias Lumière, que vão ser transformadas num hotel.